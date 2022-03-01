"جيمس بوند العرب".. كيف هنأ نجوم الفن أحمد السقا يعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من نجوم الفن، على منشور الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، والتي احتفلت من خلاله بعيد ميلاده.

وكتبت مها: "كل سنة وإنت طيب حبيبي، شريكي في الحلوة والمرة، احنا دايما بنكمل بعض، سأحبك للأبد إنت عيلتي لسنين كتير جاية حبيبي".

فيما علق عدد من نجوم الفن على المنشور، وكتب حسن أبو الروس: "عيد ميلاد سعيد لجيمس بوند العرب"، وعلقت الفنانة نجلاء بدر: "ماشاء الله تبارك الرحمن".

بينما علقت الفنانة هنا شيحة: "عيد ميلاد سعيد"، وعلق نجلهما ياسين السقا؛ "بحبكم الاتنين جدا"، وعلق الفنان مجدي كامل قائلا: "كل سنة وإنت طيب ياأحمد وعقبال ١٠٠ سنة".

الفنان أحمد السقا من مواليد ١ مارس، ويعتبر من أشهر النجوم على الساحة الفنية، اشتهر بتقديم أعمال الأكشن حتى أصبح رمزا منرموز أفلام الأكشن والإثارة.

ومن أشهر أعماله: "الجزيرة، تيتو، مافيا، أفريكانو، هروب اضطراري، عن العشق والهوا، الحصان الأسود، الجزيرة ٢، ابن القنصل" وغيرهامن الأعمال.