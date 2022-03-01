يمثل مصر بمهرجان الإسماعيلية.. مخرج "باب الدنيا" لمصراوي: تأثرت بوفاة محمد رمضان وسط الثلوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اختيار فيلم " باب الدنيا " للمخرج عبد الرحمن محمود، لتمثيل مصر في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ، بالدورة 23 للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس الجاري.

المخرج عبد الرحمن محمود، تحدث عن فيلم "باب الدنيا" الجبل الشهير في منطقة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "تأثرت بشدة بحادثة وفاة المخرج الشاب محمد رمضان ورفاقه في رحلتهم إلى جبل (باب الدنيا) في فبراير ٢٠١٤، إذ كان (رمضان) زميل لي في معهد السينما ومخرجا واعدا ينتظره مستقبل مشرق".

و تابع: "الموت المباغت للصديق، ترك لدي إحساس، أنه كان من الممكن أن أكون أنا الذي رحل في "باب الدنيا" وحيدا وسط الثلوج ، ولفظ أنفاسه الأخيرة ، ومن هنا غالبني شعور ملح أن أخوض نفس رحلة (محمد رمضان) ورفقاءه، وكأن الجبل بعث لي برسالة خفية أن أحضر إلى سفحه وأمر بالتجربة، و لبيت النداء".

عبد الرحمن تحدث عن مدة تصوير الفيلم، والصعوبات الذي واجهها، قائلا: "التصوير دام سبعة أيام، و الصعوبات في مثل هذا النوع من الأفلام، متعددة، منها أني قبل هذه الرحلة لم يكن لي أي خبرة في تسلق الجبال، وهو أمر شاق نفسيا وجسديا، إلى جانب بناء خط سردي متماسك، وكذلك التصوير وتسجيل الصوت وهو عمل قمت به منفردا بدون أي معدات أكثر من كاميرا تليفوني المحمول".

و أضاف :"بعد التصوير لم يكن لي أي خبرة بالمونتاج فدربت نفسي حتى وصلت إلى مستوى يسمح لي بإخراج الفيلم على الصورة التي رسمتها في خيالي، ومعه خبرتي كمهندس صوت، واجهت تحديا فنيا، كيف أعبر صوتيا عن الصمت؟ ما هو صوت الجبل؟، هل للموت صدى تعكسه الطبيعة؟، و تعاونت في هذه المرحلة مع الموسيقار أحمد الصاوي والذي سبق لي التعاون معه في فيلمين من قبل".

عبد الرحمن محمود، حصل جائزة أحسن تصميم شريط صوت من المهرجان القومي للسينما، و من جمعية النقاد عام ٢٠١٥، وشارك كمهندس صوت في عدة أفلام ، منها فيلا ٦٩، الخروج للنهار، و زهرة الصبار ، للمخرجة هالة القوصي والذي عرض للمرة الأولى في مهرجان روتردام السينمائي الدولي .