والدة هاني رمزي تخطف الأنظار في ظهور نادر على السوشيال ميديا؛ نُسخة منه – لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 06:57 مساءً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصوا علي إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم، خاصة أمهاتهم، وذلك لتحّري الشبه بين النجم ووالدته، حيث أن هناك نجوم مصريين وعرب يعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

وهذا ما حدث مع الفنان المصري “هاني رمزي“، حين قام بنشر صورة في وقت سابق أثناء تواجده في المنزل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وظهر هاني في تلك الصورة مع والدته، وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيه. وأكدوا علي الشبه الكبير بينهما.

يُذكر أن الدة الفنان المصري هي السيدة (مارجريت توفيق)، ويحرص رمزي على نشر صور لها عبر صفحاته على مواقع التواصل خلال الأعياد والمناسبات العائلية الخاصة بهما، وخاصة عيد الأم، حيث يحرص رمزي دائمًا على تهنئة والدته بتلك المناسبة.

هاني رمزي وداليا البحيري ضيفا برنامج «أحلى كلام» الجمعة والسبت

من ناحية أخرى، يحل الفنان هاني رمزي، والفنانة داليا البحيري ضيوف على برنامج «أحلى كلام» من تقديم الفنان والمذيع أحمد فهمي وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين الساعة العاشرة مساء على قناة الحياة.

ومن المقرر أن يتحدثوا عن العمل بينهم وخاصة في مسرحيتهم الاخيرة ابو العربي وأيضًا عدد من الأسرار للمرة الاولي في البرنامج بالإضافة لفقرات الضحك واللعب.

وكانت آخر اعمالهم «مسرحية أبو العربي» الشهيرة، ويقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل «فكري» المحامي، يستغل ذلك الشبه وإقناع أبوالعربي بتنفيذ المهمة المستحيلة، وبدأ في عرضها منذ عيد الأضحى الماضي، وتعد المسرحية عودة للفنان هاني رمزي، إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية «كده أوكيه» في عام 2003.

وشارك في المسرحية بجانب هاني رمزي، وداليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، وهي من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل.

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