راغب علامة ينثر الفرح بـ”ليلة من العمر” في احتفالات الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً فنيًا في ثاني الحفلات الغنائيّة بمناسبة الاعياد الوطنية الكويتية بمركز الشيخ جابر الثقافي.

وتألق راغب في الليلة الإجتفالية الثانية باليوم الوطني الكويتي بباقة من أجمل الأغنيات التي أشعل فيها السهرة على مدار أكثر من ساعة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر من مختلف الأعمار.

قدّم راغب علامة مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، كما قدّم لأوّل مرة على المسرح أغنيته الجديدة “ممكن أزعلك” كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس.

ونشر راغب علامة صورًا من الحفل على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “عندما أرى هذا الفرح الكبير في عيون الناس.. ليلة من العمر كانت مع الجمهور الحبيب على مسرح #الأوبرا بمناسبة الاعياد الوطنية في دولة الكويت الحبيبة”.

وأضاف راغب: “الشّكر الجزيل للحضور الكريم ولادارة مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي وكلّ عام و #الكويت وشعبها وقادتها بألف خير”.

يذكر أن راغب علامة يحصد في الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ممكن أزعلك” إذ حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناته في موقع يوتيوب.