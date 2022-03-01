جاريد ليتو يتصدّر البرومو الترويجي الأول لفيلم Morbius

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة سوني الفيديو الترويجي الرسمي لفيلم “موربس – Morbius”، الذي هو من بطولة جاريد ليتو والذي سيطرح في دور السينما المقرر في1 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان من المقرر طرحه في يناير الماضي.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية العالم مايكل موربس، الذي يجسدها جاريد ليتو، والذي يعاني من مرض خطير وهو اضطراب نادر في الدم، وعازم على إنقاذ الآخرين الذين يعانون من نفس المصير، إلا أنه يحول نفسه عن طريق الخطأ إلى مصاص دماء.

وعلى الرغم من عدم رغبته في سفك الدماء، إلا أنه اختار أن يفترس المجرمين الذين يعتبرهم غير جديرين بالحياة، وظهر في الفيديو الدعائي إلى جانب جاريد ليتو الممثل مات سميث، الذي يجسد دور الشرير في الفيلم. يشار إلى أن الفيلم من إخراج دانيال إسبينوزا، وسيناريو مات سازاما وبورك شاربلس، وبطولة جاريد ليتو، مات سميث، وأدريا أرجونا، إضافة إلى كل من جاريد هاريس، آل مادريجال، وتيريس جيبسون.

وكان النجم الأمريكي البالغ من العمر 50 عاماً والحاصل على جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد، قد نشر فيديو على حسابه في انستغرام وعد به جمهوره بأن الفيديو الترويجي لفيلم Morbius سيصدر يوم الإثنين، أي اليوم، في 28 يناير 2022، كما نشر اليوم على حسابه أيضاً الفيديو الرسمي للفيلم.