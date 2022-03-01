حقيقة زواج سلمان خان وسوناكشي سينها سراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على مر السنين، أثبت نجم بوليوود، “سلمان خان” براعته في صناعة السينما الهندية. ولم يفوت أبداً فرصة للترفيه عننا بحفلاته ومهاراته في الرقص غير التقليدية والعديد من المواهب الأخرى. لكن بصرف النظر عن تمثيله، غالباً ما تصدّر الممثل عناوين الأخبار لعلاقاته العاطفية، سواء كان ذلك مع “آيشواريا راي” أو “كاترينا كيف” أو غيرهما. لكن الجدل حول زواج “سلمان خان”- العازب إلى الأبد- دائماً ما ينتشر في وسائل الإعلام. ومرة أخرى، انتشرت صورة عن نفس الشيء.

فقد ظهرت مؤخراً صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها “سلمان خان” وشريكته في جولة إستعراض Dabangg، “سوناكشي سينها”. في الصورة، يمكن رؤية الثنائي يتبادلان الخواتم في حفل الزفاف. ومع ذلك، يبدو أن الصورة من حفل زفاف “آريا” و”سايشا”، حيث تم التقاط صور لوجه “سلمان” و”سوناكشي”، وقد أدى ذلك إلى دخول معجبي نجم Dabangg في ارتباك تام، بينما في الواقع، لا يزال “سلمان” و”سوناكشي” عازبين.

في مقابلة عام 2018 مع Brides Today، كانت “سوناكشي” صريحة بشأن رجل أحلامها، وتحدثت عن مواصفات شريكها قائلة: “أريد شخصاً يمنحني مساحة ولا يقيدني أبداً.” كما أنها أفصحت عن اسم الممثل الذي أعجبت به؛ وهو “هريثيك روشان”.

غالباً ما أوضح سلمان خان” موقفه من الزواج. في مقابلة عام 2019 مع Bombay Times، أعرب “سلمان” عن عدم تصديقه لمؤسسة الزواج، ونُقل عنه قوله: “أنا لا أؤمن بالزواج. أعتقد أنه مؤسسة تحتضر. أنا لا أؤمن به على الإطلاق.”

وعلى جبهة العمل، يصور “سلمان خان” حالياً مع صديقته السابقة “كاترينا كيف” فيلمه القادم Tiger 3.