الملكة إليزابيث تستأنف نشاطها بعد تعافيها من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مصادر بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية تماثلت للشفاء من فيروس كورونا COVID19 الذي أصيبت به في 20 شباط الماضي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، فقد قامت الملكة يوم الأحد (قبل يومين) بزيارة Frogmore حيث قضت بعض الوقت مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأطفال، كما مع الأميرة بياتريس وابنتها.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث أرجأت يوم الخميس الفائت اجتماعين مقررين عبر الإنترنت لكنها واصلت أداء مهام خفيفة، بسبب مضاعفات الفيروس.

وقال القصر في 20 من الشهر المنصرم: “نتيجة فحوص الملكة جاءت إيجابية. إنها تعاني أعراضاً تشبه الإصابة بالبرد الخفيف ويتوقع أن تواصل مهاماً بسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع”.

وأضاف أن الملكة إليزابيث ستواصل تلقي العناية الطبية وستتبع كل الإرشادات المناسبة.

وكان ولي العهد، الأمير تشارلز (73 عاماً)، انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق هذا الشهر بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. وقال مصدر في القصر إنه كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

وأوردت وكالة “برس أسوسييشن” البريطانية قبل أيام أنه “تم تشخيص عدد من الإصابات في صفوف طاقم قصر ويندسور”، وتمنى رئيس الوزراء بوريس جونسون للملكة الشفاء العاجل وجاء في تغريدة أطلقها: “أنا واثق بأنني أتحدث باسم الجميع بالتمني للملكة التعافي سريعاً من كوفيد واستعادة عافيتها”.

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أطلق تغريدة جاء فيها: “أتمنى للملكة التعافي سريعاً”، وبدوره أطلق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر تغريدة تمنى فيها للملكة “التعافي سريعاً”.

تجدر الإشارة إلى أنه في 9 سبتمبر من العام 2015 حطمت الملكة إليزابيث الثانية رقماً قياسياً بالجلوس على عرش المملكة لـ 63 عاماً وسبعة أشهر، وتخطت العاهلة البريطانية جدتها الثالثة الملكة فيكتُوريا التي كانت تحمل اللقب.