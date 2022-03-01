“من أروع الحفلات”.. تامر حسني يتألق في ختام احتفالات العيد الوطني الكويتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني يوم أمس الإثنين 28 فبراير، أمسية فنّية ضمن إحتفالات العيد الوطني للكويت بحضور جمهور عريض من محبّيه في الكويت.

كالعادة نوّع تامر حسني في الباقة الفنّية التي اختارها، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية “السينغل” التي طرحها منذ فترة “صعبة”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

وفي خطوة مميّزة منه استقبل تامر حسني الفنان الكويتي ابراهيم دشتي على المسرح، وغنّى معه أغنية “بتغيب” وسط تفاعل كبير من الحضور. ونشر “دشتي” مقطع فيديو من الحفل وعلّق قائلًا: “تموره كانت ليلة جميلة نورت بلدك الثاني الكويت بين أهلك وجمهورك وحب الناس مش من فراغ كنت مسك الختام وشكرا على أغنيتي”.

وشارك تامر المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من السهرة، وعبّر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي قائلًا: “تشرفت بإحياء ختام إحتفالات العيد الوطني للكويت، كل الشكر للجمهور المحترم الغالي ولشعب الكويت الحبيب على كرم استقبالكم لي كانت من اروع الحفلات”.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حقق تامر حسني نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#تامر_حسني_في_الكويت” الترند، خصوصًا أن هذا الحفل نفذت تذاكره بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق، وقبل أيام من موعده المحدّد، فقام عدد كبير من محبّيه بتداول فيديوهات له من الأغاني التي قدمها على المسرح.