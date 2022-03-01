شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تعترف لأول مرة: بغير على أبويا أكتر من جوزى.. وناوية أغنى راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنادى مهنا، واحدة من أبرز فنانات الجيل الصغير، لذا دائماً ما يهتم الجمهور بأخبارها، سواء الأخبار الفنية أو الأخبار الشخصية التى تخصها هى وزوجها النجم أحمد خالد صالح، أو حتى أسرتها نظراً لأنها أبنة الموسيقار الكبير هانى مهنا، لذا تحدثنا فى الخليج 365 مع هنادى فى عدة

موضوعات متعلقة بحياتها المهنية والشخصية.

كشفت هنادى بعض من أسرار الزواج ومسؤولياته خاصة وانها تزوجت في سن صغير، وهى ما زالت لم تتخطى الـ23 عاماً من عمرها، فقالت:" أنا أصلا كنت عايشة في أسبانيا وبطبخ وبغسل وبكوى ومعتمدة على نفسى في شغل البيت من زمان، عشان كده محستش بعد الجواز أن الموضوع صعب".

وذكرت هنادى مهنا فترة طفولتها واكتسابها بعض الصفات من الشعب الفرنسى، خاصة وأن والدتها فرنسية الأصل، أما والدها الموسيقار الكبير هانى مهنى من أصول مصرية، مشيرة إلى ان التزامها الشديد بالمواعيد هي واحدة من أبرز الصفات التي اكتسبتها من الشعب الفرنسي، أما باقي صفات شخصيتها، فهى بالتأكيد تميل للصفات المصرية الأصيلة نظراً لأنها تعيش داخل مصر.

كما تحدثت هنادى عن علاقتها شديدة القرب بوالدها الموسيقار هانى مهنى، مؤكدة على ان علاقتهما خاصة جداً تختلف عن علاقة أى أب بابنته، فهى تحبه بشكل جنونى، وتشعر بالغيرة عليه اكثر حتى من والدتها، الأمر الذى جعل المذيعة تسألها هل تشعرين بالغيرة على زوجك أحمد خالد صالح كما تغيرين على والدك؟ .. فإجابت هنادى: "لا مبغيرش على أحمد .. بغير على أبويا بس ومبستحملش حد يقرب منه، ده بتاعى أنا لوحدى وبكره ان حد يتكلم حتى معاه".



هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

وأشارت هنادى عن نيتها في دخول عالم الغناء، خاصة وأن حب الغني نمى بداخلها منذ الطفولة نظراً لعمل والدها كموسيقار، مؤكدة على إنها تحب غناء الراب وتسمع للمغنى "ويجز"، مما يجعل غنائها للراب مشروع وارد، خاصة وأنها تحب خوض هذه التجارب المختلفة التي تكون دائماً خارج الصندوق.

وعن خوفها من الحسد، قالت هنادى مهنا: "أنا نجمى خفيف جداً وممكن اتحسد من أي حاجة، وطبعاً بخاف منه دى حاجة مذكورة في القرآن الكريم"، مشيرة إلى انها دائماً ما تتعرض للحسد بعد أي انجاز تحققه في حياتها، فعلى سبيل المثال، بعد خوضها أي من الأعمال الفنية الناجحة، أو حتى بعد زواجها، كما تحدثت عن علاقتها الخاصة بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، لافتة إلى أنه زوج حنون جداً يحرص على تشجيعها ودعمها في كل خطواتها، على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الشخصى أو العملى، كما تحرص هى أيضاً على أخذ رأيه فى كل أمور حياتها، حتى فى الأدوار التى تقدمها خلال أعمالها الفنية.

من ناحية أخرى، حرصت مهنا في حوارها على ذكر موهبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح الفنية، مشيرة إلى انه شخص موهوب جداً، لكنه لم يصل إلى المكانة التى يستحقها على المستوى المهنى، مؤكدة على أنه لديه الكثير من الأدوار سوف يقدمها ويبهر الجمهور من خلالها.