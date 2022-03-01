شكرا لقرائتكم خبر عن نغم يمنى على ضفاف النيل.. انطلاق حفل "السيمفونيات التراثية" بالأوبرا 10مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المايسترو اليمني محمد القحوم، البروفات النهائية قبل انطلاق الحفل الثاني من مشروع " السيمفونيات التراثية" تحت شعار " نغم على ضفاف النيل"، والمقرر إقامته 10 مارس الجاري بـ دار الأوبرا، ويهدف إلى نشر الفنون اليمنية وتقديم صورة مختلفة عن اليمن.

يقام حفل القاهرة برعاية كلٌ من وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للثقافة، وذلك عقب نجاح الحفل العالمي الأول في ماليزيا عام 2019، وبعد توقف دام قرابة الثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا التي فرضت قيودا دولية على رحلات السفر والاحتفالات.

وشملت التحضيرات النهائية تجهيز أعمال الديكور والمسرح، وتدريبات مكثفة للعازفين الذين يصل عددهم إلى 120 عازف من اليمن ومصر وجنسيات أخرى، والذي سيشاركون بعزف الآلات التراثية اليمنية والآلات التراثية المصرية، إضافة إلى عازفي آلات الاوركسترا.

يهدف حفل القاهرة "نغم يمني على ضفاف النيل" إلى تعزيز أواصر العلاقة الثقافية والفنية اليمنية - المصرية، وإيصال رسالة سلام من "أم الدنيا" مصر، ورسم صورة مختلفة عن اليمن، بالإضافة الى إبراز الموسيقى اليمنية للشعوب الأخرى، والتوثيق والحفاظ على الموروث اليمني الموسيقي، وتبادل الخبرات الفنية.



بروفات الحفل



بروفات الحفل



بروفات الحفل