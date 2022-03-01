شكرا لقرائتكم خبر عن النجم ستيفن سيجال عن حرب روسيا وأوكرانيا: لدى معظمنا أصدقاء فى كلا البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نجم السينما الأميركية ستيفن سيجال، المعروف بصداقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت الخميس الماضى.

وقال سيجال، الذي يحمل 3 جنسيات وهى الأميركية والروسية والصربية، إن "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا".



سيجال وبوتين

وأضاف في حديثه لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "إنني أنظر إلى البلدين كعائلة واحدة، وأعتقد حقا أن كيانا خارجيا ينفق مبالغ ضخمة بهدف إثارة الخلاف بين البلدين".

وتابع نجم هوليوود البالغ من العمر 69 عاما: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش معا والازدهار معا بسلام".

ووفقا لموقع "سكاى نيوز" عربية يرتبط سيجال مع بوتن بعلاقة صداقة قوية، ودافع كثيرا عن سياساته بما في ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014، مما دفع كييف إلى اتخاذ قرار بمنعه من دخول أوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وفي عام 2016 حصل الممثل الشهير على الجنسية الروسية، كما عينته موسكو عام 2018 مبعوثا خاصا للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، لوحظ أن سيجال كان زائرا منتظما لروسيا، ورافق بوتن في العديد من فعاليات فنون الدفاع عن النفس التي يجيدها الرئيس الروسي.