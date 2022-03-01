شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب ينشر صورا من بروفات تحضير ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسام حبيب عن طرحه ألبوما غنائيا جديدا قريباً، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث نشر صورة اثناء مرحلة التحضير وكتب: "جمهوري العزيز، بعد غياب طويل كنت بحضر لألبوم جديد قريباً هشاركوا معاكوا"، ليكون هذا الالبوم أول ظهور فني لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين.



حسام حبيب

وكان قد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة ​شيرين عبد الوهاب​، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد ان شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلا، مما أضاف لها مظهرا جديدا .

التعليق علي ظهور شيرين

الجمهور يكشف عن حبه لشيرين

تعليقات متابعي شيرين

شيرين عبد الوهاب

وتداولت التعليقات فوجد عدد من متابعي شيرين انها جميلة في كل حالاتها، في حين أكد البعض أن تغير الشكل ليس بأمر مهم، وأرجح البعض الأخر أنها من قد تكون تتناول أدوية أدت إلي زيادة وزنها .

وما زالت شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند خلال الفترة الأخيرة وعودتها تلاقي رد فعل كبير من كل جمهورها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".

برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم به المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.