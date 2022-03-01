تامر حبيب يثير الجدل بوصلة رقص في حفل خاص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 05:47 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيناريست المصري ” تامر حبيب ” خلال تواجده بحفلة خاصة على متن يخت في النيل بمدينة أسوان على هامش مشاركته في مهرجان أسوان لأفلام المرأة .

وظهر تامر حبيب في مقطع الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية ” الغزالة رايقة ” أمام عدد من الفتيات والسيدات الحاضرين للحفل وسط تصفقيهم له .

وأثار المقطع حالة من الجدل بين المتابعين الذين أبدى جانبا منهم استياؤه وغضبه من ظهور تامر حبيب بهذا الشكل مشيرين إلى أن عمره قد تجاوز ال 60 عاما .. بينما البعض الآخر علق على طريقة رقصه العفوية .