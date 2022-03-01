هجوم شرس من طليق منة عرفة على إلهام شاهين: “حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص”.. والأخيرة ترد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 05:47 مساءً - أثار الممثل الشاب محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن وجه رسالة للفنانة إلهام شاهين بعد انتقادها له ولزوجته -سابقًا- بسبب رفضهما القبلات والمشاهد الرومانسية.

ونشـر محمود المهـدي صورة لتصريحاتها عبر خاصية الأستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» وكتب عليها: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص.. بعد كده (…) الرجالة».

محمود المهدي عبر ستوري إنستجرام

ورفضت الفنانة إلهام شاهين التعليق على تصريحات محمود المهدي، زوج منة عرفة السابق، وقالت لصحيفة «المصري اليوم»: « أنا مش فاضية للتفاهات دي».

إلهام شاهين تنتقد منة عرفة

وكانت إلهام شاهيـن قد انتقدت الفنانة الشابة منة عرفـة بسبب رفضها لمشهدها مع الفنان محمد نجاتي في مسلسلهما الأخير “فيلا 101“، مضيفة خلال لقائها في برنامج حبر سري، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع عبر شاشة قناة “القاهرة والناس“: واحدة واقعة على الأرض هيشيلها يحطها على السرير”.

وتابعت:” طيب المخرج هيعمل إيه، ما تشتغليش، في ضروريات زي مثلا لو ابني راجع من السفر هاخد ابني في حضني مش هقولك مشاهد حميمية”.

وأشارت إلهام شاهيـن، تعقيبًا على الأمر، إلى أن الكُتاب أصبحوا لا يتطرقون إلى المشاهد الساخنة، على الرغم من الاعتماد عليه في الستينيات لأن معظم الأفلام كانت رومانسية، مشيرة إلى أن كل فترة أصبح لها موضة خاصة بها، وحاليًا الأكشن أصبح محققًا للنجاح بشكل أكبر.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الثانية

هذا وقد أعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة عقب تلك التصريحات المثيرة للجدل انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر إنستجرام، وكتب محمود المهدى قائلا: “تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى”،

ثم كتب استورى أخرى قال فيها: “ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله”.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن قيامها بتأثيث منزل جديد هى وزوجها الفنان محمود المهدي، ونشرت صورة عبر حسابها على «فيسبوك»، تظهر فيها هى وزوجها داخل المنزل الجديد أثناء تجهيزه.

الإنفصال الأول في شهر نوفمبر الماضي

يعد هذا الإنفصال هو الثاني بينهما، وذلك بعد المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلن محمود المهدي، انفصاله عن منة عرفة وتأكيده أن كل شيء قسمة ونصيب، إذ كتب: «ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، مشيرا إلى أن سبب الانفــ صال هو طبيعته كرجل شرقي لا يقبل على نفسه بعض الأمور في حياتها الفنية.

وبعد مرور 48 ساعة عاد الثنائي مرة أخرى، وقالت منة عرفة، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وخراب بيوت لا يقبله أحد.

وتصدر الثنائي والفنان محمد نجاتي، الترند، وذلك بعد اتهام «المهدي» له بأنه سبب طلاقهما إذ أنه يجـسد دور شقيق زوجته خلال أحداث مسلسل «فيلا 101» وفي أحد المشاهد تتعرض للإغماء ويضطر لحملها بين يديه ويتأكد من النبض بعد الإمساك بيديها.

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