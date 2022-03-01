إطلالة غريبة لـ مي كساب تُثير جدل جمهورها عبر إنستجرام.. لن تصدق ما فعلته في شكلها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة المصرية مي كساب، متابعيها صورة جديدة لها، بدت فيها بإطلالة غريبة وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام» وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

حيث روّجت مي كسـاب، لمسلسل “اللعبة الجزء الثالث – اللعب مع الكبار” وكتبت معلقة من خلال تلك الصورة: “صاحية كده ولا مش صاحية اللعبة دي بتخم، معلش يا ماظو هارد لك هنكسب هنكسب إن شاء الله”

وانهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالتالي: أفتكرت خالد أبو النجا، فكرة حلوة، ماظو بيعاملك كده ليه من ساعة ما سرقتيه، بطلوا تحرقوا المسلسل علشان لسه بشوفه بالليل، كل مسمع حلقة أبقى زعلانة إنهم بينقصوا مش عاوزاه يخلص خالص، مسخرة أقسم بالله، هموت”.

مي كساب تشوق الجمهور لأحدث أعماها الفنّية

هذا وقد روجت مي كساب للجزء الثالث من مسلسل العبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي كساب: “٦ أيام واللعبه ترن تري رن تري رن شيمو السنة دي واحدة تانية خالص خالص #اللعبه_٣ #اللعب_مع_الكبار حصريا علي #شاهد_vip”.

وانضم في الجزء الثالث من “مسلسل اللعبة” نجوم جدد ومنهم محمود حافظ، أحد المساجين مشهور بـ “أبو الجمايل” الذي تعرف عليه “مازو” وأصبح مدينا له بسبب مساعداته له.

وحصدت قناة “MBC مصر“، مؤخرًا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل “اللعبة 2″، في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون.

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” من بطولة النجوم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

كما روجت مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، “مسلسل الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت صورة مع الفنانة صابرين من المسلسل، وكتبت معلقة من خلالها:ما تربحيش قوي يا أبله عايده ورباب الحب بدون شروط #الحلم يعرض يوميا علي #قناه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا.

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