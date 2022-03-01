كيم كارداشيان تشتري طائرة بـ150 ألف دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دفعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان 150 ألف دولار ثمن طائرة خاصة لها أطلقت عليها اسم “كيم إير”.

واللافت أن كيم أشرفت بنفسها على صناعة الطائرة؛ حيث وضعت لمساتها الخاصة في التصميم وجعلتها باللون البيج بشكل كامل والمفارش الداخلية الجلدية والألواح تماماً كالمتواجدة في بيتها، حتى أن لون الطائرة من الخارج يتناسق بشكل كامل مع لون منزلها الخارجي، بحسب موقع TMZ.

وتقدم النجمة لضيوفها على الطائرة مجموعة مجانية من ملابس النوم الخاصة بمجموعتها SKIMS.

وتعتبر طائرة النجمة البالغة من العمر 41 عاماً أطول طائرة رجال أعمال في العالم حيث تستوعب 18 راكباً.

وكانت أول رحلة لكيم كارداشيان على متن طائرتها الخاصة من لوس أنجلوس إلى ميلانو في إيطاليا وذلك لحضور أسبوع الموضة.

وفي سياق منفصل، حثت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” محكمة أمريكية على التعجيل بطلاقها من المغني “كاني ويست” قائلة إن ذلك سيساعد “ويست”على قبول انتهاء العلاقة، حيث كانت “كيم كارداشيان” قد تقدمت بطلب الطلاق العام الماضي بعد شهور من التقارير الصحفية حول الخلاف الزوجي بينها وبين “ويست”، إذ يعاني مغني الراب من مشاكل في الصحة العقلية.

ويأتي طلب “كيم” في ظل توسلات “ويست” ومحاربته الانفصال علناً، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تناشد “كارداشيان” للصلح.

وكتبت “كيم كارداشيان” في إعلان قدمته إلى محكمة في لوس أنجلوس يوم الأربعاء: “أرغب بشدة في أن أكون مطلقة. لقد طلبت من كاني ويست الحفاظ على سرية طلاقنا، لكنه لم يفعل ذلك. أعتقد أن إنهاء المحكمة لحالتنا الزوجية سيساعد كاني على قبول أن علاقتنا الزوجية قد انتهت والمضي قدماً على مسار أفضل سيساعدنا في الأبوة والأمومة المشتركة لأطفالنا”.