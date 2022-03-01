شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل ومهنى والوسيمى وأبو الدهب يتنافسون على رئاسة"المؤلفين والملحنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (الساسيرو) أسماء الشعراء والملحنين المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورتها الجديدة المقررعقدها يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري بساقية الصاوي.

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منيرالوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 15 شاعرا بأوراق ترشيحهم، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة اخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة.