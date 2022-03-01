شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الفيلم.. "باتمان" على قمة عين لندن يراقب شوارع العاصمة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر رجل يرتدي زي باتمان الخارق على قمة عين لندن قبل الإصدار السينمائي للفيلم الجديد باتمان، وذكرت صحيفة صن أن الرجل كان يراقب شوارع ومعالم العاصمة البريطانية، وهو يبتسم بسخرية فوق اللعبة الشهيرة رغم الرياح القوية التي كانت تهب، وهو واقف على ارتفاع أكثر من 135 متراً.



باتمان يقف علي عين لندن



ترويج جديد لفيلم باتمان



دعاية تخطف الانظار لباتمان

ويعتقد الخبراء أن ذلك الحادث جزء من دعاية مبتكرة تسبق فيلم باتمان الذي يبدأ عرضه في دور السينما بعد أيام قليلة، ومن المتوقع رؤية باتمان في عواصم أخرى ومعالم عالمية شهيرة مثل برج إيفل وسور الصين والأهرامات وأوبرا سيدني، وظهرت ساعة بيج بين الشهيرة في خلفية الصور، بينما كان باتمان يتنقل بين عربات عين لندن.

كنوع من الترويج لفيلم "باتمان - The Batman" المقرر طرحه في 4 مارس الجارى، خصص محرك البحث جوجل حيلة لطيفة أثناء البحث عن إحدى المصطلحات المتعلقة بفيلم باتمان، فعند البحث على محرك البحث جوجل، عن "Bruce Wayne" أو "Gotham City" أو "Bat-Signal" سيظهر رمز إشارة "بات مان" أصفر متحرك، عند الضغط عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.

باتمان يتجول في جوجل

وعرضت صفحة فيلم "باتمان" بإنستجرام فيديو قصير يوضح طريقة البحث والعلامة التي تظهر على الشاشة في محاولة للتوضيح والشرح للمتابعين عن الخاصية وشعار باتمان في نتائج البحث.

فيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى المقرر فى 4 مارس.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذى كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج فى وقت لاحق من الشهر.