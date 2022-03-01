شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "جزيرة غمام" يتناول صراعات الأخوة فى شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج حسين المنباوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "جزيرة غمام" في الديكور الرئيسى للعمل بمدينة الإنتاج الاعلامى والذى تم بناءه خصيصاً للعمل، لاسيما وأن الأحداث تدور في حقبة زمنية قديمة وتحتاج إلى ديكورات وملابس مختلفة تتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التي يتناولها العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدى مشوق حول قصة "بيت شافع" وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة وكيف ستصل هذه الأمور بينهم.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة مى عز الدين، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

يذكر أن طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب تعاونا في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "القاهرة كابول" والذى كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال أيضاَ، بينما تعود مى عز الدين إلى دراما رمضان بعد غيابها الموسمين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها "خيط حرير" مع المخرج إبراهيم فخر وتم عرضه خارج شهر رمضان