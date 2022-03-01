شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد قصة حب بين ويجز وهدى المفتى؟ .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة " البخت" وتحقيقها لصدى واسع، تردد خلال الأيام الماضية أن كلمات الأغنية العاطفية يوجهها للفنانة هدى المفتى ولكن الاثنين ألتزما الصمت ولم يعلقا على الموضوع.

ونشرت الفنانة هدى المفتى اليوم الثلاثاء صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت لها الفنانة تارا عماد:"هو إيه الحلاوة دى لوسمحتى" ليدخل ويجز ويكتب تعليق لتارا عماد، قائلا:" اكتبيلها أغنية بقى" لترد تارا على ويجز في تعليق آخر:" هنزل ألبوم اسمه في حب هدى المفتى"، كما وضعت هدى المفتى إيموجى قلوب لتعليق ويجز، ودخل المتابعين يتساءلون من خلال التعليقات هل يوجد قصة حب بين ويجز وهدى المفتى.



هدى المفتى



ويجز و هدى المفتى و تارا عماد

وفى سياق آخر، انضمت الفنانة هدى المفتى لأسرة الفيلم الجديد "بحبك" للنجم تامر حسنى الذى بدأ تصويره منذ أيام، حيث نشر تامر فيديو للحظة توقيع هدى على عقود انضمامها للفيلم وعلق عليه: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.