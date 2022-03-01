شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست زينب عزيز تشيد بدور رؤساء مهرجان الإسماعيلية السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما بالدعم والمساندة الفائقة التي تقدمها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للمهرجان والدور الفعال لها في تذليل كافة العقبات التي واجهتنا خلال عملنا طوال الفترة الماضية، واهتمامها بكافة التفاصيل الخاصة بمهرجان الإسماعيلية، كما تقدمت بالشكر لكل من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والذين يقدمون كافة الدعم لنا سعيا لانجاح المهرجان.

كما تقدمت زينب عزيز بالشكر لكافة الأساتذة السابقين من رؤساء للمركز القومي للسينما لما قدموه من نجاحات خلال فترة عملهم بالمركز والتي تسعد بالسير في دربهم ولتكملة مسيرتهم ، بداية من الاستاذ هاشم النحاس مرورا بالدكتور مدكور ثابت والدكتور محمد القليوبي والاستاذ علي ابو شادي والدكتور وليد سيف والدكتور خالد عبد الجليل والسيناريست محمد الباسوسي والاستاذ كمال عبد العزيز والمخرج مجدي احمد علي، والدكتور احمد عواض والدكتورة سعاد شوقي.

كما تقدمت بالشكر للمجهود الكبير الذي قدمه القائمين علي مهرجان الإسماعيلية السابقين وعلي رأسهم الاستاذ و الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي ومهندس الديكور صلاح مرعي والناقد أمير العمرى والسيناريست محمد حفظي والناقد السينمائى عصام زكريا والذين استطاعوا خلال عملهم الذي استمر لأعوام متتالية الخروج بدورات ناجحة تليق بالاسم العريق لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.