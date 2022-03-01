شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر ومحمود حميدة يفتتحون الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مراسم حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم من داخل قاعة المؤتمرات يوم الجمعة 4 مارس، تبدأ مراسم الافتتاح بأجواء كرنفالية في تمام الساعة الخامسة مساء، بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم التقليدية المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان اقامة الحفل، وتستقبل السجادة الحمراء في البداية نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية.

يبدأ الاحتفال داخل قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثامنة مساء بالسلام الجمهوري، يليه "برومو" بعنوان " عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته ، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين (العربية والفرنسية ) الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي ، ويقوم بتنفيذ الإخراج التلفزيوني كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة .

تقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية فقرة بعنوان " النوبة " يليها كلمات افتتاحية لكل من رئيس شرف المهرجان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ، ومدير المهرجان عزة الحسيني ، بعد ذلك يُلقي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كلمته على الحضور ، والكلمة الأخيرة للدكتورة إيناس عبد الدايم التي تعلن فيها افتتاح الدورة الحادية عشرة .

يشهد الحفل الإعلان عن أسماء لجان تحكيم المسابقات، على أن يتم تكريم اسم الفنانة الراحلة " هدى سلطان" ويتسلم التكريم ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدتها النجمة ناهد السباعي ، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي واسم المخرج السنغالي الكبير جبريل ديوب مامبتي الذي تحمل الدورة اسمه ويتسلمها نجله تيمور مامبيتي، ثم تكريم ضيف شرف المهرجان دولة " أوغندا" ويتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ثم تكريم المخرجة البوركينية ابو لين تراوري ، كما يتم تكريم النجم حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، ويكرم أيضا بالمهرجان النجم عمرو سعد الذي يتغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر ولكن يحضر نيابة عنه نجله الفنان رابي عمرو سعد ، كما تكرم الفنانة الجزائرية الكبيرة بيونة ، ويكرم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير خلال حفل الختام .

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.