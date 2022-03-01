محمد اسماعيل - القاهرة - فيديو.. المطرب الإماراتي الموس يطرح أغنية "أنا ناوى"

كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب الإماراتي الموس أغنية جديدة بعنوان "أنا ناوي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "أنا ناوي" من أداء الموس وألحانه وتوزيعه وكلمات الشاعر العراقي معتز العذب.

ويحضر الموس لميني ألبوم حاليا ولم يستقر على اسمه حتى الآن وسيحتوى على ٤ إلى ٦ أغاني جاري اختيارهم.

ومن المقرر أن يصور الموس أغنيتين من الميني ألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن الموس طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها (الألم، حسرت، ماهو هو، أحن له، خذني معاك) وغيرهم.