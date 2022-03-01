"واتش إت" تعلن استراتيجيتها في التوسع بتقديم المحتوى وتكشف عن هوية جديدة للمنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة WATCH IT في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء ١ مارس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، قدمته الإعلامية چاسمين طه زكي، عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك؛ في خطوة هامة لتقديم خدمة متميزة لملايين من مشتركيها في مصر والعالم.

وقال حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر صحفي في القاهرة إن "المتحدة ترى في WATCH IT عموداً أساسياً للاستثمار في صناعة المحتوى الترفيهي وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي والبرامجي المصري والعربي"، مضيفا أن المتحدة تسعى لتوفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية لوضع المنصة في الصدارة."

وكشف عبدالله أن "التطوير الجديد هو مرحلة هامة في تطور WATCH IT للتوسع على المستوى العربي والإقليمي وتقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين في مصر والعالم العربي وعدد كبير من دول العالم."

و أضاف "لأكثر من قرن من الزمان ومصر تقدم أفضل الأعمال المسلسلات والأفلام والمسرحيات للعالم العربي، ومنصة WATCH IT هدفها الأساسي تقديم هذا المحتوى من خلال منصة فيديو حسب الطلب –VOD- قوية ومتطورة تصل للمستخدمين في كل دول العالم؛ ورؤيتنا في الشركة المتحدة أن تقديم محتوى درامي وسينمائي وتليفزيوني ذو قيمة هو هدف سامي نبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه وبالتالي انتاجه فقط لا يكفي بل يجب أن يكون لدينا منصة VOD قوية ومتطورة تستطيع تقديمه للعالم بشكل رقمي يمكن مشاهدته من أي مكان وفي أي وقت."

وأكدت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ WATCH IT "أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة هو جعل المنصة رائدة عالمياً تضم أكبر مكتبة للمحتوى العربي في العالم، وذلك خلال تقديم محتوى ترفيهي بتجربة مشاهدة فريدة مناسبة لجميع أفراد العائلة على الشاشات في جميع أنحاء العالم؛ مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية."

وكشفت أن الاستراتيجية الجديدة للمنصة تقوم على عدد من العناصر الأساسية وهي: خطة جديدة في عمليات الاستحواذ على المحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي مع التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية، كذلك تطوير جذري في شكل التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله بحيث يجعله أكثر سهولة وسلاسة للمستخدم ويثري تجربة المشاهدة من خلال توظيف عدد كبير من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وقالت "مع بداية تطبيق الخطة الجديدة للتوسع في عمليات الاستحواذ على الأعمال الدرامية والسينمائية سيتمتع مستخدمو WATCH IT بمحتوى جديد بشكل منتظم ، فمكتبة واتش ات مع الخطة الجديدة ستجد قبولا من كافة أنواع المستخدمين باحتياجاتهم المختلفة،" وأضافت "بدأنا منذ نهاية العام الماضي انتاج عدد من الأعمال الأصلية الخاصة من ضمنها مسلسل تحقيق وريفو وحاليا نعمل على انتاج أعمال أخرى سنكشف عنها خلال الفترة القادمة."

وذكرت نشوى أن "الشكل الجديد للمنصة تم بناؤه بعد دراسة متعمقة قام خبراء متخصصين في صناعة الـVOD وخبراء في مجال التسويق، بالإضافة للقيام باستطلاعات للرأي لعدد كبير من المشتركين في المنصة وغير المشتركين، وذلك كي يخرج الشكل الجديد للمنصة يلبي احتياجات جميع المستخدمين باختلاف أعمارهم ورغباتهم، حيث أصبح التصفح أكثر سهولة سواء من خلال الهواتف أو شاشات التليفزيون الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، كما تم تطوير المشغل الفيديو بحيث يكون أكثر سلاسة وتفاعلية مع المستخدم، بالإضافة لتطوير خاصية الحسابات الشخصية لأكثر من مستخدم في الاشتراك الواحد وغيرها من المزايا الجديدة التي تم إضافتها للشكل الجديد للمنصة."

وأكدت أنه الاستراتيجية الجديدة تضمنت احتياجات كل مستخدم مع تسهيل عملية الاشتراك في ثلاث خطوات، بالإضافة إلى أنه أصبح يمكن مشاهدة WATCH IT في أكثر من جهاز في وقت واحد بالإضافة إلى استحداث ملفات خاصة بالاطفال.

وقالت إن المنصة لديها مميزات تنافسية تجعلها في الصدارة في المنطقة العربية ولديها أكبر مكتبة محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد العائلة تصل لـ50 ألف ساعة تضمن مجموعة متنوعة وواسعة من الاعمال الأصلية والتي تعكس دراما المجتمع من خلال تكامل وتعاون مرن مع شركائها في مصر وعدد كبير من الدول، بالإضافة إلى امتلاكها مكتبة ماسبيرو المتميزة، وهذا يتكامل مع التطوير الجذري في شكل التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله."