سخر من إلهام شاهين وهاجم محمد نجاتي.. معارك محمود المهدي قبل انفصاله عن منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن محمود المهدي، زوج الممثلة منة عرفة، عبر تطبيق إنستجرام، انفصاله عنها للمرة الثانية بعد 7 شهور من عقد القران.

وكتب محمود المهدي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني".

وأثار المهدي الجدل، بسبب تعليق آخر، كتب فيه: "بنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي، بس ربنا معايا الحمد لله".

معارك ساخنة

وشهد زواج وانفصال المهدي ومنة، العديد من الأزمات منذ عقد القران في يوليو الماضي، وبعد تراجعهما في نوفمبر الماضي عن الانفصال للمرة الأولى.

محمد نجاتي

في نوفمبر الماضي، بدأ محمود المهدي، الهجوم ضد الفنان محمد نجاتي، بدعوى إن بعض المشاهد التي تجمع زوجة الأول الفنانة منه عرفة، و"نجاتي" في مسلسل "الفيلا 101"، كانت السبب وراء انفصالهما.

وكشف الفنان محمد نجاتي عن تقدمه بشكوى ضد الفنانة منة عرفة، وطالب فيها نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق معها بعد الزج بإسمه في خلافها مع زوجها محمود المهدي.

الفنان محمد نجاتي في تسجيل صوتي مع برنامج "et بالعربي"، قال: "قدّمت شكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد الزج باسمي في موضوع لا علاقة لي به، وتكذيبي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو إهانة بالنسبة لي، الموضوع كبر، وبدأ يبقى عندي مشاكل في البيت، مراتي بقت تسألني إيه المشاهد دي اللي تخلي اتنين ينفصلوا عن بعض، وولادي في المدرسة الناس بتقولهم باباكم سبب انفصال منة عرفة، وأنا مش عارف ليه”.

وأضاف: "زوجها محمود المهدي بيتهمني إن الكلام ده محصلش، اللي محصلش إن الطلاق بسبب مشهد قياس النبض، لكن اللي حصل أنه بسبب مشهد إني هشيل منه.. وأنا مشلتهاش ليه يحصل الانفصال؟". https://www.instagram.com/p/CWYzXoyhINy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين، تعرضت أيضا لهجوم من الزوج السابق للفنانة منة عرفة، بعد ظهورها في برنامج "حبر سري"، الذي يتم عرضه عبر قناة القاهرة والناس.

وعلقت إلهام شاهين، على الأزمة التي حدثت بين الفنان محمد نجاتي، والفنانة منة عرفة، قائلة: "ما فيش مشاهد ساخنة في السينما في الوقت الحالي.. اللي أنا سمعته وقريته، إن واحدة واقعة على الأرض وأغمى عليها، ودكتور يمسك إيدها يقيس لها النبض، وقالت محدش يمسك إيدي".

سخرية مهدي

من جانبه، علق محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص".

ورد محمود المهدي، على منتقديه، نتيجة الهجوم الذي شنه على الفنانة إلهام شاهين، قائلًا: "بجد الزمن ده الرجولة بقت عيب تقريبا.. بس والله اتربينا على الرجولة وكلمة الحق وإننا منخافش غير من اللي خلقنا".

وكتب أيضًا في رسالة أخرى: "لما تقول الحقيقة هتتحارب، وطبعا محدش منهم هيقدر يطلع يقول كده عشان اللي هيتكلم هيقعد في البيت"، وتابع وهو فين الفن؟!.. اللي بنشوفه بيطلع فيلم واحد ولا اتنين في السنة يكونوا محترمين، والباقي هابط".

أشرف زكي

الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، من جهته هاجم محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة، بسبب تعليقاته ضد الفنانة إلهام شاهين.

"زكي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، مساء السبت الماضي مع الإعلامي سيد على، قال: "في حملة لتشويه الفنان المصرية والقوة الناعمة..يعني دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".