بعد تسريب أخبارها.. شيرين تستبدل مدير أعمالها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 1:40 مساءً

لا تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في كل تصريح او لقاء لها، وبعد أزمة طلاقها وضهورها بلوك غير عادي “حيث قامت بحلق شعرها بالكامل “، وبعد صدور الكثير من الأخبار والإشاعات حول تعرضها للضرب من قبل زوجها السابق حسام حبيب، قصص شيرين لم تنتهي هنا، ومن خلال موضوع طلاقها والبلبلة التي حصلت حاولت شيرين مراراً وتكراراً نفي أي إشاعات حول تعرضها للضرب من قبل حبيب او عودتها له.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مؤخراً أخبار حول عودتها لحسام حبيب، حيث عبروا عن غضبهم الكبير، بعد تعاطفهم معها في كل ما حصل لها، لتعود شيرين وتنفي هذا الخبر.

اما اليوم، فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها بإعلان إنهاء تعاقدها مع مدير أعمالها كريم الحميدي، بعد أزمة تسريب أخبار عنها في الفترة الماضية.

بحيث جاء اختيار شيرين لمدير أعمالها الجديد بمثابة مفاجأة، حيث أوكلت مسؤولية إدارة أعمالها للمرة الأولى لسيدة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن شيرين تعاقدت مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالها، في إشارة إلى رغبتها في خوض مرحلة فنية جديدة.