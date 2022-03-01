بعد الجدل الكبير حول قتلها.. شقيق جالا فهمي يرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 12:46 مساءً

بعدما اعلن مساء السبت شقيق الفنانة جالا فهمي، خبر وفاتها الذي شكل صدمة كبيرة، إثر تعرضها لأزمة قلبية بعد هبوط حاد بالدورة الدموية،

إلا أن ما أثار جدلاً واسعاً، هو ما أعلنت عنه زميلة الراحلة، الفنانة وفاء سالم، التي دونت عبر حسابها على فيسبوك منشوراً تحدثت فيه عن وفاة جالا فهمي، مؤكدة أنها جاءت بسبب العزلة والمرض النفسي.

وبعد الجدل، خرجت وفاء سالم عبر فضائية “MBC مصر” لتفسر ما ذكرته، فأكدت أن زميلتها تعرضت لحرب نفسية، مشددة على أن الجميع يعلم هذا الأمر، كما بررت ذلك بأن الراحلة اختارت بمحض إرادتها أن تعيش في عزلة بعيدة عن الكون كله، ولم تكن ترغب في مقابلة أحد، كما وأوضحت أن الفنانة الراحلة كانت رفضت لأكثر من مرة مقابلتها مع أناس آخرين حاولوا التواصل معها.

وبعد حديث وفاء سالم، الذي لم يمر مرور الكرام، ليأتي الرد من شقيق الفنانة الراحلة، مؤكداً أن الوفاة كانت قضاء وقدرة، قائلاً: “لا مفيش أي حاجه.. أمر الله وقضاء وقدر”.

وطالب الناس بالدعاء لأخته، نافياً أن تكون شقيقته قد دخلت عزلة، وأكد أن كل ما في الأمر أنها لم تكن ترغب في التمثيل على الرغم من العروض المتاحة أمامها، شقيقها أوضح أنهم كانوا إلى جوارها، وكانت تحب الناس ومقبلة على الحياة، ووصتهم على بعضهم البعض، وأن يتذكروا ذكراها الجميلة.

وكشف مصطفى فهمي عن كون شقيقته توفيت مثل والدهما، حيث تعب بسرعة شديدة، وتوفي بنفس السرعة.