حسام حبيب يفاجئ الجمهور بهذا الأمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 03:50 مساءً - كشف الفنان ” حسام حبيب ” في رسالة وجهها إلى جمهوره ومتابعيه بعد فترة غياب طويلة عن السوشيال ميديا عن استعداده لطرح ألبومه الجديد قريبا .
فنشر عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري صورة من داخل الاستوديو وكتب في تعليقه عليها : ” مرحبا جمهوري الحبيب، كنت بعيد لفترة من أجل التحضير لألبومي الجديد ” .
وتابع حسام حبيب : ” انتهى الانتظار تقريبًا .. وكلي حماس لمشاركة الألبوم الذي كنت أعمل عليه معكم، قريبًا ” .
يذكر أن الفنان حسام حبيب غاب عن تقديم الأعمال الفنية منذ عام 2016 حيث طرح ألبوم “فرق كتير” من إنتاج شركة نجوم ريكوردز .
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