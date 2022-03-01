فريدة سيف النصر تؤدي العمرة وغضب شديد بسبب شكلها في الحرم.. شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، متابعيها ومحبيها بصورة لها من رحله سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ، وذلك بالتزامن مع ليلة الإسراء والمعراج.

فريدة سيف النصـر نشرت صورة “سيلفي” لها من داخل الطائرة، أثناء توجهها إلى الأراضي المقدسة، وكانت ترتدي حجاب باللون الأسود على رأسها.

الفنانة المصرية علّقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها على موقع “فيسبوك”: “إلى أرض بيت الله الحرام أرض مباركة ولد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسراء والمعراج.. والله صدفه بلا ترتيب.. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله الا الله.. استودعكم الله”..

حساب فريدة سيف النصر على فيس بوك

إلا أن عدد كبير من متابعيها قد انتقدوا ظهورها بمكياج كثيف، في حين أنها متوجهة لأداء مناسك العمرة، وهو ما دفعها لحــذف الصورة.

فريدة سيف النصر ترفض التكريم من أجل العمرة:

وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت أنها رفــضت الذهاب لتسلم تكريمها، والذي تزامن مع موعد أدائها لمناسك العمرة.

الفنانة المصرية كتبت على صفحتها الشخصية: “هل أتكرم أم أسافرالي بيت الله الحرام.. لامقارنه.. لااعـذار واعــتذار لله.. تركت لكم ماانتم أهل له.. وفضلت من اتمني أن اكون من أهله.. أهل الله”.

فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل حياتها الشخصية:

يُذكر أن كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية لتوضيحها للجمهور ولمنصة ويكيبيديا للمعلومات، وذلك بعد انتشار معلومات خاطئة عنها وعن حياتها، ونشرت فريدة عدة نقاط توضيحية عن اسمها الحقيقي وتاريخ ومحل ميلادها، لتوثيق البوست الخاص بها عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”، بصورة من البطاقة الشخصية”.

وقالت فريدة سيف النصر، فى تدوينتها: “أنا اسمى فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك، كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة”.

وأضافت فريدة: “أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليًا عندي حفيدتين لارا 5 سنين، وتاليا 3، ابني محمد وزوجته منه، أعيش ببساطة وطبيعية والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبد المنعم سعد وكنت لسه 16 سنة بس”

واختتمت سيف النصر منشورها قائلة: “اتفرجوا على فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي وسمير صبري، حسين فهمي، وصفيه العمري، نيللي، جورج سيدهم، عاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول”.

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