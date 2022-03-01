فنانة مصرية شهيرة : ” ادعولي أعرف أمشي على رجلي تاني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” ليلى طاهر ” في تصريحات صحفية لها عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها منذ أيام لجراحة دقيقة في القدم .
حيث أشارت ليلى طاهر إلى أنها تم تركيب مفصل بقدمها مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل وأن تعود إلى طبيعتها وتتمكن من المشي مرة أخرى .
فقالت : ” لسه مركّبة مفصل جديد في رجلي .. ادعولي علشان أعرف أمشي على رجلي تاني ” .
يذكر أن الفنانة ” عزة لبيب ” زوجة نجل ليلى طاهر كانت قد أعلنت منذ فترة عن تعرض والدة زوجها للسقوط بأرضية الحمام وهو الأمر الذي أثر على قدمها واستدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات .
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