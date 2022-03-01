شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى تساند زوجها فى العرض الخاص لفيلم The Adam Project والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي في العرض الخاص لفيلم The Adam Project رفقة زوجها ريان رينولدز، وهو بطل العمل، ولفتت الأنظار إليها أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء.

ووفقا لموقع " people" أقيم صباح اليوم العرض الخاص لفيلم The Adam Project في نيويورك بحضور أبطاله، وأصدقاء ريان رينولدز الذين حرصوا على دعمه



بليك ليلفي وريان رينولدزز

وكانت قد طرحت شبكة نيتفلكس 4 صور ترويجية لفيلمها الجديد The Adam Project، الذى سيطرح يوم 11 مارس، وستصل مدته إلى ساعة و46 دقيقة، ومن ضمنن اهم أبطال العمل الجديد الممثل العالمى مارك روفالو، والممثل العالمى ريان رينولدز.

يدور فيلم The Adam Project حول شخص يدعى آدم ريد، البالغ من العمر 13 عامًا، وما زال حزينًا على الموت المفاجئ لوالده قبل عام، ولكنه دخل جراج منزله ذات ليلة ليجد طيارًا مصابًا مختبئًا هناك، ومن ثم اكتشف أن هذا الطيار الغامض هو النسخة القديمة لنفسه من المستقبل، والذى خاطر بكل شيء للعودة في الوقت المناسب في مهمة سرية.



بليك ليلفي وريان رينولدز

وبالتالي يجب أن يشرعوا معًا في مغامرة في الماضي للعثور على والدهم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنقاذ العالم، وبالتالي يجب على الثنائى آدم الصغير والكبير أن يتعاملوا مع فقدان والدهم، خاصة وأن لديهم فرصة لمداواة الجروح التي شكلتهم.



أبطال العمل

بالإضافة إلى التحدي المتمثل في المهمة، اكتشف آدامز أنهما لا يحبان بعضهما البعض كثيرًا، وإذا كانا سينقذان العالم، فسيتعين عليهما أولاً معرفة كيفية التعايش معا.

يقوم ببطولة فيلم The Adam Project كل من ريان رينولدز، مارك روفالو، جينيفر جارنر، كاثرين كينر، زوي سالدانا، لوسي جيست، ميلاني هوبيرت، ووكر سكوبل.