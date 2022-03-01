شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشعل حفل ختام مهرجان فبراير بالكويت فى حضور زوجته بسمة بوسيل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسنى الشكر للجمهور الكويتى على حسن استقباله أمس الاثنين، من أجل احياءه ختام حفلات مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي حيث كتب تامر على حسابه بموقع انستجرام:"تشرفت بإحياء ختام احتفالات العيد الوطني للكويت، كل الشكر للجمهور المحترم الغالي ولشعب الكويت الحبيب على كرم استقبالكم لي".

كما وجه الشكر أيضاً للممثل والمغنى الكويتى إبراهيم دشتى على حضوره وغنائه معه على خشبة المسرح لأغنية "بتغيب"، وزوجته بسمة بوسيل على حضورهما الحفل وقال:"حبيب قلبي ابراهيم دشتي نورتني وما شاء الله على صوتك الجميل، حبيبتي بسومي نورتي الحفلة، ️حقيقي كل الشكر لكم جمهور الكويت الحبيب كانت من أروع الحفلات".

وأحيا تامر حسنى الحفل الختامي للمهرجان، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان" وبعدها غنى "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش".

ويستعد تامر حسنى لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، حيث انتهى من تصوير بعد المشاهد الأسبوع الماضى والتي جمعته ببطلة العمل هنا الزاهد، فيما يشارك في البطولة حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.



تامر حسنى من الحفل



تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل



لحظة وصول تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل إلى الحفل



تامر حسنى والمغنى الكويتى ابراهيم دشتي