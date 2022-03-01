شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى المهرجانات مصطفى عنبة ينفى اعتزاله ويعلق: بحب اللى بعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي مغني المهرجانات عنبة "عناب" اعتزاله، وذلك بعد انتشار شائعات حول الأمر بعدما حذف كل صوره من حساب الانستجرام الخاص به، ونشر عنبة عبر خاصية Stories: "أنا آسف لنفسي"، وتبعها بـ" أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق، أنا مهمل في حق نفسي مش أكتر".



عنبه



عنبة



مغني المهرجانات عنبه

وحصل مؤخرا مطرب المهرجانات مصطفى عناب "عنبة سابقا"، على تصريح نقابة الموسيقيين السنوي، وذلك بعدما اجتاز اختبار نقابة الموسيقيين.

وكان الثلاثى أحمد موزة وحمو طيخا وعنبة، قد أكملوا أوراقهم فى نقابة الموسيقيين، واجتازوا اختبارات النقابة، وحصلوا على تصريح سنوى بالعمل، ووافق الثلاثى على تغيير أسماء الشهرة الخاصة بهم، لأسماء جديدة معتمدة لدى نقابة الموسيقيين، وهى الأسماء التى أقروا على استخدامها وعدم استخدام أسماء الشهرة القديمة التى عرفوا بها، حيث غير حمو طيخا اسم شهرته إلى حمو رجب وعنبة إلى مصطفى عناب وأحمد موزة إلى أحمد السلطان، على ألا يستخدموا أسماءهم القديمة فى دعاية حفلاتهم وأعمالهم الجديدة.

وقال مؤخرا عنبة، مطرب المهرجانات، أن اسمه الأصلى مصطفى سعيد، وشهرته "عناب"، متابعا: "الواحد لما ربنا كرمه واتشهر باسم عنبة، وأنا كنت بلعب كورة وأنا صغير، وكنت بحط عنب فى جيبي، ومن ساعتها الاسم طلع عليا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "أنا مضيت إقرار بتغيير اسمى من عنبة لمصطفى عناب".

وأعلن مؤخرا الفنان هانى شاكر انضمام مغنى المهرجانات مصطفى عنبة لنقابة الموسيقيين، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "عنبة شارك فى حفل الفنان محمد منير، لأنه دخل امتحان النقابة ونجح وأصبح عضوا فى نقابة المهن الموسيقية، وهو يحصل على التصاريح الخاصة بالحفلات".