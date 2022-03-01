شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب: ابنى يونس داخل عملية تانية النهاردة ويا رب يقوم منها على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حازم إيهاب، إنه سوف يتم إجراء جراحة ثانية لطفله الرضيع "يونس" الذى ولد مؤخرا مصابا فى القلب، ومكوثه فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر هذه المرحلة الصعبة.

وكتب حازم، عبر حسابه على فيس بوك وانستجرام: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة".



حازم إيهاب

وحالة من الحزن يعيشها الفنان الشاب حازم إيهاب بعدما طالب جمهوره بالدعاء لمولوده الأول يونس الذى رُزق به يوم 18 فبراير الجارى خاصة بعد خضوع الطفل لجراحة فى القلب.





وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيسبوك: "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 2022ـ 18 ـ 2 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتا".

وأضاف حازم: "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

وكان آخر عمل درامى شارك به حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا.. حكاية تقلها دهب" وكانت أحداث الحكاية مستوحاة من حياة بطلات مصر الأولمبياد فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.