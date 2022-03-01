شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري فى جلسة تصوير تشع بهجة وألوانا رائعة من أسوان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا البحيري عن جلسة تصوير جديدة، خلال زيارتها الي أسوان، وظهرت داليا مشعه مثل جو المحافظة الآثري، حيث التقطت صور وسط النيل وبجانب بيوت النوبة المصممة بالألوان الزاهية وعلقت داليا البحيري علي الصور بـمقولة لجلال الدين الرومي " صباح الفل والرضا ما تبحث عنه يبحث عنك… نصف الحياة تضيع في إبهار الآخرين ، والنصف الآخر يمر بقلق بسبب الآخرين ، اترك هذه المسرحية لقد لعبت بما فيه الكفاية ".

































وكانت قد شاركت الفنانة داليا البحيرى محبيها ومتابعيها بمجموعة صور أثناء جولتها النيلية فى أسوان، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدلى لأفلام المرأة الذى أنطلق مؤخرا.

وعلقت داليا البحيرى، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "نيلك يا مصر .. بحبك يا أم الدنيا.. يا أغلي البلاد يا بلادي…صباح الفل والهنا والتفائل والبركة والرزق والسعادة.. بحبكم".

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيري عادل، وداليا البحيري، وريم البارودي، وباسم سمرة، والمخرج مجدي محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى في حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.