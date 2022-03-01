للمرة الثانية .. محمود المهدي يعلن إنفصاله عن منة عرفة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” محمود المهدي ” إنفصاله عن زوجته الفنانة ” منة عرفة ” للمرة الثانية بعد مرور حوالي 4 أشهر على عودتهما عقب إنفصالهما الأول .

ولفت محمود المهدي إلى أن سبب إنفصاله عن منة عرفة يرجع إلى محاربته ووقوفه ضد الفساد حتى وإن كلفه ذلك البقاء وحيدا .

فكتب المهدي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” تم الانفصال والحمد لله على كل شيء .. وربنا يوفقها ويوفقني ” .

وأضاف في منشور آخر : ” ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد .. وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا .. الحمد لله ” .

يذكر أن محمود المهدي ومنة عرفة كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما في الأول من يوليو من العام الماضي 2021 .. وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما خلال شهر ديسمبر 2021 وهو ما لم يحدث .