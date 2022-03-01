شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى جاد: عرض مسلسل "تحقيق" غدا على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة watch it عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم.

وتلعب المنصة دورا كبيرا منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستهدفين بمحتواها الراقى، وبدأت المنصة فى نهاية 2021 فى التوسع فى إنتاج الأعمال الأصلية مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف المنصة لتقديم محتوى مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف إلى أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod فى العالم.