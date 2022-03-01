شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يحتفلون بعيد ميلاد المطرب علاء عبد الخالق الـ 58 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نجوم التسعينيات حفل عيد ميلاد رفيقهم النجم علاء عبد الخالق، ليحتفلوا معه بعامه الـ 58، حيث حضره كل من النجوم حميد الشاعرى وعصام كاريكا وحلمى عبد الباقى وهشام عباس وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين، وقام كل مطرب من الحضور بتقديم بعض أغانيه وأهداها لـ عبد الخالق.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002