شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن حفلة فى الكويت : ليلة من العمر كانت مع الجمهور الحبيب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم راغب علامة عن صور حفله الأخير في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية هناك، وظهر علامة منسجم تماما أثناء تقديم أجمل أغانيه، وعلق النجم علي الصور التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا " عندما أرى هذا الفرح الكبير في عيون الناس....ليلة من العمر كانت مع الجمهور الحبيب على مسرح الأوبرا بمناسبة الأعياد الوطنية في دولة الكويت الحبيبة ،الشّكر الجزيل للحضور الكريم ولادارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكلّ عام والكويت وشعبها وقادتها بألف خير".



حفل راغب علامة الاخير



حفل راغب علامة في الكويت



راغب علامة منسجم في حفله بالكويت



راغب علامة

وطرح مؤخرًا النجم اللبنانى راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبرى.

وسبق وطرح راغب علامة مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام"، على يوتيوب، التي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا فى شهر اكتوبر الماضى في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.