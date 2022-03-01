شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة watch it: محتوى المنصة آمن بالكامل ومناسب لكل أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it، خلال مؤتمر بداية جديدة، إن المحتوى المقدم على المنصة آمن جدا للعائلة ومناسب لكل الأسرة، وبالتالى تستطيع الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان.

وأضافت نشوى جاد أن المحتوى الأجنبى على المنصة آمن ومناسب للأسرة ولكل العائلة، ولا يوجد أى مشهد يقلق الأسرة خصوصا فى اختلاف المنصات بخلفياتها الثقافية.

وأشارت إلى أن المنصة لها الحق فى تقديم محتوى مكتبة ماسبيرو الثرى والضخم إضافة إلى التوجه لكل الشرق الأوسط.

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة watch it عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم.

وتلعب المنصة دورا كبيرا منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستهدفين بمحتواها الراقى، وبدأت المنصة فى نهاية 2021 فى التوسع فى إنتاج الأعمال الأصلية مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف المنصة لتقديم محتوى مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف إلى أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod فى العالم.