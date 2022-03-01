شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مالوش حد.. دفن باسم رحمى أمس وتلقى العزاء على المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم دفن المخرج الراحل باسم رحمى أمس الاثنين بعد وفاته مباشرة تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، حيث أكد أحد القائمين على النقابة أنهم تلقوا العزاء في المخرج الراحل أمس بعد وفاته مباشرة على المقابر، خاصة وأنه لم يجدوا أحد من عائلته أسرته يتلقى العزاء فيه، حيث كان يعيش وحيدا.

كان المخرج باسم رحمى قد تصدرت صورته مواقع السوشيال ميديا بعد تداولها وهو قعيد على كرسى متحرك، حيث كان يعانى من عنده شلل رباعى ومشاكل فى القلب، وعرف على السوشيال بمخرج "بوجى وطمطم".

وكان أخر تواجد فنى للمخرج باسم رحمى عام 2010 عندما قدم جزء جديد من مسلسل العرائس الشهير، من بطولة إيمى سمير غانم ومحمد شاهين.