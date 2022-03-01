شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان تنشر صورة مع طفلتها فى أول يوم حضانة: الوقت يطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إنجى وجدان، جمهورها بصورة جديدة مع طفلتها، وهى تستعد لأول يوم في الحضانة، ونشرت إنجى صورة ترصدها مع طفلتها، وترتدى طفلتها شنطتها على ظهرها، استعدادا للحضانة، وقالت عبر انستجرام :"أول يوم في الحضانة، الوقت يطير بسرعة".



إنجى وجدان



إنجى وجدان وطفلتها

وفى نوفمبر الماضى احتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلاد ابنتها الثانية "نازلي"، والتي تبلغ عامها الأول اليوم، ونشرت صورة لها مع أبنتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مش مصدقة أن سنة عدت بسرعة كدة.. ربنا يخليكي ليا أنت و اسماعيل وأشوفكم احسن ناس في الدنيا..كل سنة وإنتي طيبة يا نازلي".