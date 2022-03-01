فيديو – تحيّة سمفونية من 120 طفلاً في باريس إلى أوكرانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع أطفال من كافة أنحاء أوروبا تحت سقف فيلهارموني باريس، إحدى أهم المؤسسات الثقافية الفرنسية والأوروبية التي تحتفل بالموسيقى من مختلف الثقافات والشعوب، لإحياء حفلٍ موسيقي بقيادة Corinna Niemeyer وAurélien Azan Zielinski قُدّمت خلاله تحية لأوكرانيا والفنانين الأوكرانيين.

أوركسترا Démos Europe المؤلفة من 120 طفلاً من 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قدّمت حفلاً استثنائياً تضمّن Ode à la Joie، السمفونية التاسعة لبيتهوفين.

وانتشرت مقاطع مصوّرة من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين في مختلف أنحاء العالم.

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