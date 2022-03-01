ياسين أحمد السقا لوالده في عيد ميلاده: “ابن البلد الجدع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان ياسين السقا، تهنئة مؤثرة إلى والده النجم أحمد السقا، بمناسبة يوم ميلاده، والذى يوافق اليوم الثلاثاء 1 مارس متمنيا له أن يظل الأسطورة والفارس وابن البلد الجدع، وأن يشهد عامه الجديد مغامرات أكثر نجاحا.

ونشر ياسين السقا صورة قديمة له برفقة والده من كواليس فيلم إبراهيم الأبيض وعلق عليها عبر حسابه الرسمى على موقع إنستغرام قائلا: كل سنة وأنت أسطورة، وسند ليا، كل سنة وأنت حبيب الملايين، كل سنة وأنت فارس، كل سنة وأنت ابن بلد، كل سنة وأنت جدع.

وتابع ياسين السقا: “كل سنة وأنت طيب يا أحسن أب فى الدنيا، كل سنة ومغامرات جديدة وناجحة ان شاء الله، عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

ورد عليه أحمد السقا قائلا: أحبك يا زوكا.