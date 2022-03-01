بالصور – نور تدعم مُحَارِبات سرطان الثدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زارت الممثلة اللبنانية نور مستشفى بهية لاكتشاف سرطان الثدي، من أجل دعم محاربات مرضى السرطان بمنطقة الهرم (شمال محافظة الجيزة).

وحرصت النجمة نور خلال وجودها بالمستشفى على حضور محاضرات التوعية وتفاصيل عمل المستشفى، كما فاجأت محاربات السرطان بحضور جلسات الدعم النفسي والتقاط بعض الصور التذكارية معهن.

كما أشادت نور خلال الزيارة بالمستوى العلمي والرعاية بمريضات السرطان، حيث وجهت إليهن رسالة بضرورة زرع الأمل وأن الحياة تستحق المحاربة من أجلها خاصة إذا كانت محاربات السرطان هن في الصفوف الأولى ومن يعطين الأمل في غدٍ أفضل.

وتجولت نور في أقسام المستشفى وألقت كلمة شدّت فيها من أزر محاربات السرطان، كما شكرت إدارة المستشفى على حسن الاستقبال والحفاوة التي لاقتها خلال الزيارة من مديرة المستشفى ومن الأطباء والطبيبات المسؤولين عن رعاية المريضات.

جدير بالذكر أن الفنانة نور تشارك في رمضان القادم “راجعين يا هوا”، حيث يشاركها البطولة كل من خالد النبوي وإسلام إبراهيم والعديد من النجوم. كما قدمت العام الماضي مسلسل «ضل راجل»، والذي ظهرت فيه بشخصية ملك مع الفنان ياسر جلال.