فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تضرب موعدًا مع جمهورها في الكويت: “وحشتوني جدا”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا، في الكويت يوم 11 مارس الحالي، ستقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت شيرين البوستر الترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع ” انستجرام” وعلّقت قائلةً: “جاهزين يا اهل الكويت؟ وحشتوني جدا، إن شاء الله حكون معاكم يوم ١١-٣ في الكويت الحبيبه”.

ومن جهة أخرى تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد أن شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلاً، ما أضاف لها مظهرًا جديدًا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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