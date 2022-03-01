كاميرون دياز.. لهذا السبب ابتعدت عن هوليوود!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2014 كانت الممثلة الأميركية كاميرون دياز ذات صيت كبير في عالم الأفلام في هوليوود، إذ شاركت في الكثير من الأفلام التي لا تنسى في مسيرتها المهنية المثيرة للإعجاب، ولعبت دور البطولة في سلسلة من الأفلام الشهيرة التي أكسبتها جيشاً من المعجبين.

ووفقاً لموقع «The Things» الكندي المختص بأخبار النجوم والمشاهير، فإن كاميرون، البالغة 49 عاماً، ظلت تحصل على أدوار بارزة في عدد من الأفلام الناجحة خلال التسعينيات وبدايات الألفية مثل «القناع» عام 1994، «شيء ما عن ماري» 1998، و«ملائكة تشارلي» 2000، و«شريك» 2001، و«عصابات نيويورك» 2002، و«العطلة» 2006. وتمكنت كاميرون من تحقيق أكثر من ثروة طائلة لمصلحة شباك التذاكر دولياً، مما يجعلها واحدة من الممثلات الأكثر ربحاً في هوليوود، إلا أنه منذ دورها في إعادة إنتاج فيلم «آني» عام 2014، تركت مجال الأفلام وانعزلت تماماً عن هوليوود، تاركة المعجبين يتساءلون عن السبب وراء اختفائها.

وأوضحت النجمة أن حياتها المهنية الناجحة أجبرتها على إهمال جوانب أخرى من حياتها، مما اضطرها إلى تخصيص بعض الوقت للتركيز عليها مرة أخرى، إذ أنها أدركت أن هناك جوانب كثيرة من حياتها لم تكن تتحكم بها، وقد حان الوقت لفعل ذلك.

وعلى الرغم من أن دياز تركت التمثيل، إلا أنها لا تزال لديها الشغف تجاهه، حيث أكدت في عدد من المقابلات أنها تستمتع كثيراً بالتمثيل وتحبه، وأن قرارها بترك هوليوود متعلق فقط بالرغبة في الاهتمام بزوجها وابنتها، لأنهما أهم ما في حياتها، وهي راضية عن وضعها الحالي.. وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تستبعد العودة إلى التمثيل في المستقبل.