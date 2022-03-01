نادين نجيم على غلاف “فوغ”.. رمز للمرأة القوية والمعاصرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالًا بعيدها السنوي الخامس، اختارت مجلة “فوغ العربية”، النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لتكون نجمة غلاف عددها لشهر مارس إلى جانب هدى قطان، وأمينة معادي، واللواتي يقدمن جميعًا رمزًا قويًا للمرأة العربية العصرية ,ارتقينّ بالعالم العربي إلى العالمية.

في حوارها مع المجلة قالت نادين نجيم أنها تعلمت من بعد ما حصل معها جراء انفجار بيروت ألا تتشبث بالأشياء الصغيرة بعد الآن، وأن تقدر ما هو مهم بالفعل.

وأشارت إلى أن “الإيجابية تثبت أنّ الحياة ستبقى جميلة، وستمضي أيًا كانت الصعوبات التي يمر بها الإنسان”. كما شفت أيضًا أنه رغم غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، فإنها تستعد لإطلاق علامتها لمستحضرات التجميل بعد طول انتظار.

نادين شاركت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من جلسة التصوير التي عقدتها خصيصًا لمجلة “فوغ العربية”، وتألقت بإطلالة سوداء قاتمة، فاختارت ارتداء فستان أسود نسَّقته بقفازات سوداء طويلة، بينما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانب كتفها، في حين اعتمدت مكياجا من درجات النود وتزيَّنت بقلادة ذهبية صممت على شكل اسمها.