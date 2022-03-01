شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان منير مكرم يعلن وفاة مخرج آخر حلقات مسلسل "بوجى وطمطم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة باسم محمود رحمي، مخرج آخر حلقات مسلسل الكرتون الشهير "بوجى وطمطم"، بعد صراع مع المرض وإصابته بالشلل الرباعي.



اعلان وفاة باسم رحمى

وكتب منير مكرم عبر حسابة على فيس بوك:" الدوام لله .. باسم رحمي .. الدوام لله".

مؤخرًا كشف الفنان مصطفى درويش، عن تدهور الحالة الصحية للمخرج باسم محمود رحمي، ابن مخرج مسلسل العرائس الأشهر "بوجي وطمطم" محمود رحمي، ومساعد والده في إخراج السلسلة، كما أخرج الجزء الأخير من بوجى وطمطم الذي عرض في 2009، ونشر مصطفى درويش صورًا للمخرج حاليًا وهو يعاني من شلل رباعي وعلق عليها من خلال حساب فيس بوك الخاص به قائلا: "مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه زمن معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن".

والمخرج باسم رحمي مصمم جرفيك واخرج بعيدا عن والده الجزء الأخير من بوجي وطمطم الذي عرض في 2009، وعن المخرج الراحل محمود رحمي هو مخرج ومصمم عرائس دُمي ولد في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها بدرجة امتياز مما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري، وتخصص من بعدها في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج (توتة وسمسم)، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه لشخصية بقلظ التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم، أما اهم نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكان من خلال إطلاقه لشخصيتي (بوجي وطمطم) في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري. توفى في عام 2001.