شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا: سأحبك إلى الأبد .. أنت عائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية مها الصغير زوجها النجم أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت مها صورة تجمعها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " عيد ميلاد سعيد يا شريكي ، وفي السراء والضراء، سنجد أنفسنا دائمًا نتواصل..سأحبك إلى الأبد ، أنت عائلتي. لسنوات عديدة يا حبيبي ️".



مها الصغير واحمد السقا



مها الصغير

وهنأ ياسين السقا والده الفنان الكبير أحمد السقا، بعيد ميلاده والذى يحل يوم1 مارس، ونشر صورة قديمة لهما على انستجرام، قائلا: "كل سنة وأنت أسطورة، وسند ليا، كل سنة وأنت حبيب الملايين، كل سنة وأنت فارس، كل سنة وأنت ابن بلد، كل سنة وأنت جدع ( طبعا)، كل سنة وانت طيب يا احسن اب في الدنيا، كل سنة و مغامرات جديدة و ناجحة ان شاء الله، عيد ميلاد سعيد يا ملك".

ياسين السقا

وعلي جانب آخر ينتظر السقا عرض فيلمه "العنكبوت" وتدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.